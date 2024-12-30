Интервью Ильхама Алиева: происходящее в Грузии – битва за Кавказ

© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк 2726 прочтений Россия и Азербайджан традиционно являются надежными партнерами на пространстве СНГ: о сотрудничестве двух государств и о ценности русского языка, о вероятности войны НАТО с Россией и неоколониализме Франции, о политике администрации Байдена и об инвестициях в Карабах, а также о многом другом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для ВГТРК и "РИА Новости" рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.