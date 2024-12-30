МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    На этих рейсах из Баку в Россию, которые сейчас отменили, в основном летают азербайджанцы, как граждане России, так и...Алиев своим хамст...
  • Albert
    Наша власть сама мягкотелая, а восточники все воспринимают это как слабость , сколько раз власть наша наступает на те...Алиев своим хамст...

Интервью Ильхама Алиева: происходящее в Грузии – битва за Кавказ

Интервью Ильхама Алиева: происходящее в Грузии – битва за Кавказ

© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк 2726 прочтений Россия и Азербайджан традиционно являются надежными партнерами на пространстве СНГ: о сотрудничестве двух государств и о ценности русского языка, о вероятности войны НАТО с Россией и неоколониализме Франции, о политике администрации Байдена и об инвестициях в Карабах, а также о многом другом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для ВГТРК и "РИА Новости" рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх