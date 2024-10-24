Тренер "Краснодара" Мусаев раскрыл причину неудачного выступления в Кубке России

Специалист рассказал журналистам, почему "быки" заняли третье место в группе Кубка.Главный тренер ФК "Краснодар" Мурад Мусаев поделился мнением об итогах выступления в групповом этапе Кубка России на послематчевой конференции.
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