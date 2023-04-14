Слово и дело

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Земле угрожает пандемия нового вируса уже в ближайшие 10 лет

Земле угрожает пандемия нового вируса уже в ближайшие 10 лет

В следующем десятилетии мир столкнется с пандемией нового вируса. Такой прогноз сделала компания, занимающаяся предиктивным анализом в сфере здравоохранения, пишет Bloomberg.

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