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Царьград

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Правительство России выделило 4,3 млрд рублей для туризма Крыма

Правительство России выделило 4,3 млрд рублей для туризма Крыма

Российское правительство выделило свыше 4,3 миллиарда рублей для поддержки туристических компаний Крыма и Севастополя, пострадавших от снижения туристического потока из-за действий вооруженных сил Украины.

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