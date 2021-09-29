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Россия разозлилась

Россия разозлилась

Мы порой ворчим, рассуждаем, что России не хватает дерзости в действиях на международном направлении.

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Сергей Ковалев
слово "разозлилась" не отражает действительности. прагматика и неотвратимость - вот лучшее обозначение реальности.
Юрий Паршаков
К чему эта статья? ЧВК есть частная компания пусть работают там, где им больше платят и русские здесь не при чем. Сербия сама расплодила албанцев в Косово пусть сама и решает как быть. Россия тоже потеряла не мало территорий по национальному Ленинскому делению. Такова судьба всех федераций. Франция и Англия избавились от своих колоний и живут припеваючи.
Котищев
Почему разозлись? Просто работаем братья!

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