Россия разозлилась

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаРоссия разозлилась Мы порой ворчим, рассуждаем, что России не хватает дерзости в действиях на международном направлении.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСКСергей Ковалевслово "разозлилась" не отражает действительности. прагматика и неотвратимость - вот лучшее обозначение реальности.Юрий ПаршаковК чему эта статья? ЧВК есть частная компания пусть работают там, где им больше платят и русские здесь не при чем. Сербия сама расплодила албанцев в Косово пусть сама и решает как быть. Россия тоже потеряла не мало территорий по национальному Ленинскому делению. Такова судьба всех федераций. Франция и Англия избавились от своих колоний и живут припеваючи.КотищевПочему разозлись? Просто работаем братья!Комментировать
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