Растет спрос на авиаперелеты: American Airlines покупает новые самолеты

Компания American Airlines согласилась приобрести в общей сложности 260 новых самолетов от Airbus, Boeing и Embraer, поскольку перевозчик стремится увеличить пропускную способность, чтобы удовлетворить растущий спрос на пассажирские авиаперелеты.
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