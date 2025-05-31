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Спички - не игрушка

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Азербайджан дождался: плодожорка и моль встали на защиту интересов России

Азербайджан дождался: плодожорка и моль встали на защиту интересов России

Ильхам Алиев, видимо, полагал, что он бессмертный. Да и азербайджанская элита, в своих философских рассуждениях «куда пойти, куда податься» и с кем сотрудничать – тоже, видать, попутала малость.

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Комментарии
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Иван Михайлович Строгов
Получается, пока отношения были нормальные, все эти насекомые попадали в Россию и почтили урожаи?
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8 час.
Балу -
Моль и плодожорка конечно же хорошо, но вот депортация пары миллионов оборзевших чурбанов азерботов было бы лучше...
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7 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Надо с азербонами заканчивать, чтобы знали свое место.
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5 час.
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