Истина в зерне: ЕАЭС предложили создать совместную программу агротехнологий

У ЕАЭС должна появиться совместная программа агротехнологий. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в Минске на пленарной сессии межправительственного совета объединения, главной темой которой стала продовольственная безопасность.
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