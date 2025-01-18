Где грязь, нищета и криминал? Иностранцы в шоке: это точно Россия?

Алексей Тан

Многие иностранцы приезжают в Россию, движимые любопытством. Ведь там, за бугром, им рассказывали столько ужасов про нашу страну!======================== ЭТА БЛЕВОТИНА ИНОРОДЦЕВ... уже стала порядком надоедать!!... Разделившись пополам, как это принято у ЕВРЕЕВ, одна половина за кордоном, гадит России, пишет о ней всякие небылицы и ложь с мерзостью.... а вторые, проживающие в России,.... как бы показывают, что это не правда и даже даже "в свидетели" африканцев призывают😂... хотят "показать " что источники ЛЖИ... это НЕ ОНИ! 😂😁🤠.