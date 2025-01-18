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Где грязь, нищета и криминал? Иностранцы в шоке: это точно Россия?

Где грязь, нищета и криминал? Иностранцы в шоке: это точно Россия?

Многие иностранцы приезжают в Россию, движимые любопытством. Ведь там, за бугром, им рассказывали столько ужасов про нашу страну! Интересно посмотреть! Но реальность так сильно противоречит ожиданиям, что многие поверить не могут.

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Комментарии
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Алексей Тан
Многие иностранцы приезжают в Россию, движимые любопытством. Ведь там, за бугром, им рассказывали столько ужасов про нашу страну!======================== ЭТА БЛЕВОТИНА ИНОРОДЦЕВ... уже стала порядком надоедать!!... Разделившись пополам, как это принято у ЕВРЕЕВ, одна половина за кордоном, гадит России, пишет о ней всякие небылицы и ложь с мерзостью.... а вторые, проживающие в России,.... как бы показывают, что это не правда и даже даже &quot;в свидетели&quot; африканцев призывают😂... хотят &quot;показать &quot; что источники ЛЖИ... это НЕ ОНИ! 😂😁🤠.
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21 час.
МБ
Максим Буров
Не верю. Допустим, что на Финляндском вокзале, ночью, некоторые вещи и впечатлили американского блогера, но остальные то, точно с3.14здили!
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20 час.
VT
Valentin Trump
нельзя было для иллюстрации подобрать более адекватное фото, а не мигрантов.
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14 час.

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