Digital-агентство Zavod признали лучшим в нескольких категориях конкурса "Рейтинг рунета"

Всероссийская премия проводится среди разработчиков и владельцев проектов Digital-агентство ZAVOD, входящее в холдинг FM-Продакшн, стало лучшим в трех категориях и еще в трех заняло призовые места в конкурсе "Рейтинг рунета".
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