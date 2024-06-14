Интересная жизнь с Vera Star "Коррупция может задушить Россию" - такое заявление сделал генерал армии, бывший министр МВД Анатолий Куликов.
"Шалости Тимура Иванова это мелочи": Белоусов зря старается - чисткой в армии ничего решить
Комментарии
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зуфар юсупов
Ха! Ха! Ха. Можно подумать, что казнокрады мешки с деньгами перебрасывают в мешках через забор. В прекрасные Западные страны. Ну никто не может уследить. А нас сирых и убогих все предупреждают, что любые наши банковские операции, вплоть до покупки макарон в Пятерочке, отслеживают соответствующие службы.
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16 час.
ВМ
Владимир Моргунов
в России, со времен Горби ЕБНа, работает строгое правило УКРАЛ САМ-ПОДЕЛИСЬ С НАЧАЛЬНИКОМ, ТОТ ЗНАЕТ С КЕМ ОН ДОЛЖЕН ПОДЕЛИТЬСЯ. В ИТОГЕ ВСЕМУ ВОРЬЮ ХОРОШО И БЕЗОПАСНО. КРОМЕ ГОСБЮДЖЕТА. НА ВСЕХЬ КАЗНОКРАДОВ ЕГО КАТОСТРОФИЧЕСКИ НЕ ХВААТАЕТ. ТОЛЬКО МАЛО ПОСАДОК, О КОНФИСКАЦИИ НЕ СЛЫШНО..ЧТО МЫ В ИТОГЕ ХОТИМ ????
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13 час.
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