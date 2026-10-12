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Расчеты «Гиацинт-С» сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты «Гиацинт-С» сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» сорвали ротацию боевиков ВСУ в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР.

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