Расчеты «Гиацинт-С» сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» сорвали ротацию боевиков ВСУ в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Зеленского не пус...
- «Вам не стыдно?» ...
- Лерчек простили н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым