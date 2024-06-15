Медведев назначил Владимира Якушева врио секретаря генсовета "Единой России"

Зампред Совета безопасности РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева временно исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии.
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