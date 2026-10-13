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Царьград

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Свердловчане купили 75 тыс. средств реабилитации на 2,5 млрд рублей

Свердловчане купили 75 тыс. средств реабилитации на 2,5 млрд рублей

Жители Свердловской области с начала года купили по электронным сертификатам более 75 тысяч средств реабилитации, а объём направленных на эти цели средств регионального отделения Соцфонда превысил 2,5 млрд рублей.

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