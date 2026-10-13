Свердловчане купили 75 тыс. средств реабилитации на 2,5 млрд рублей

Жители Свердловской области с начала года купили по электронным сертификатам более 75 тысяч средств реабилитации, а объём направленных на эти цели средств регионального отделения Соцфонда превысил 2,5 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минфин отказался ...
- Роднина снова пож...
- Сербия расторгает...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым