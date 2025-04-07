Главные новости Владимира и Владимирской области 6 апреля

О чем говорили, о чем писали и что обсуждали - в дайджесте «Владимирских новостей» за 6 апреля.1. Во Владимирской области водителя зажало в улетевшем с трассы автомобиле Водитель легковушки не справился с управлением и съехал с проезжей части.