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Владимирские новости

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Главные новости Владимира и Владимирской области 6 апреля

Главные новости Владимира и Владимирской области 6 апреля

О чем говорили, о чем писали и что обсуждали - в дайджесте «Владимирских новостей» за 6 апреля.1. Во Владимирской области водителя зажало в улетевшем с трассы автомобиле Водитель легковушки не справился с управлением и съехал с проезжей части.

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