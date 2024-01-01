«На счету каждая минута»: что происходит в Японии на фоне мощных землетрясений

В результате мощных землетрясений в Японии может произойти цунами высотой до пяти метров. Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется, заявил генсек кабмина страны Есимаса Хаяси в ходе экстренной пресс-конференции.
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