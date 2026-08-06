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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области более 550 неработающих родителей получают пособия по рождению ребенка

В Рязанской области более 550 неработающих родителей получают пособия по рождению ребенка

С начала 2026 года было выплачено порядка 508 единовременных пособий при рождении ребенка и свыше 107 ежемесячных пособий по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, благодаря чему рязанцы могут покрыть первоочередные расходы.

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