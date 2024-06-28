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Нового генсека НАТО М.Рютте ждут тяжёлые времена и выдержит ли его смекалка,которая помогла попасть ему на эту работу

Нового генсека НАТО М.Рютте ждут тяжёлые времена и выдержит ли его смекалка,которая помогла попасть ему на эту работу

Из открытых источников в интернете. Марк Рютте и Й.Столтенберг. Западная пресса сообщает, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утверждён и входит в должность генсека НАТО с 1 октября 2024 года.

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