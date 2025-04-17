Международная группа астрономов обнаружила экзопланету, вращающуюся по перпендикулярной орбите вокруг пары коричневых карликов, что стало первым конкретным доказательством существования «полярной планеты» в бинарной системе

Международная группа астрономов обнаружила экзопланету, вращающуюся перпендикулярно вокруг пары коричневых карликов, что предоставило первое конкретное доказательство существования «полярных планет» в двойных звездных системах.
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