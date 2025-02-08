Ядерное оружие не является предметом торга на фоне политики Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Российские военные подорвали ранее заминированный ВСУ мост в украинском тылу с помощью дрона на оптоволокне
- Тяжелораненый российский боец две недели в одиночку удерживал позицию в Часовом Яре
- Взрывы и пожары в результате прилётов в Киеве, Сумах, Измаиле, Чернигове, Изюме и других городах, подконтрольных режиму
Свежие комментарии