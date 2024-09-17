Расчет «Ланцета» поразил замаскированную артиллерию ВСУ на северском направлении

Удар был нанесен после уточнения координат и доразведки Барражирующий боеприпас «Ланцет» российских военнослужащих уничтожил скрытую артиллерийскую позицию украинской армии на северском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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