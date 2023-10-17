Президент Израиля обвинил СМИ в бездумном следовании заявлениям ХАМАС

Израиль не имеет никакого отношения к удару по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли и пострадали не менее 800 человек, вина за данное происшествие лежит на организации «Исламский джихад».
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