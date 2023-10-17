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Президент Израиля обвинил СМИ в бездумном следовании заявлениям ХАМАС

Президент Израиля обвинил СМИ в бездумном следовании заявлениям ХАМАС

Израиль не имеет никакого отношения к удару по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли и пострадали не менее 800 человек, вина за данное происшествие лежит на организации «Исламский джихад».

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Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Израиль на стороне добра?  Это новый анекдот, или как?
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11 час.
Pawel Polistchuk
Скорее &quot;или как&quot;.
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8 час.

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