Штрафы помогут убрать с рынка недобросовестные управляющие компании, — мнение

В Госдуме предложили увеличить размер штрафов за нарушения в обеспечении коммунальными услугами, что по этому поводу думают в Крыму, корреспонденту Крымского информационного агентства рассказал директор «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.
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