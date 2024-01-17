Штрафы помогут убрать с рынка недобросовестные управляющие компании, — мнение

В Госдуме предложили увеличить размер штрафов за нарушения в обеспечении коммунальными услугами, что по этому поводу думают в Крыму, корреспонденту Крымского информационного агентства рассказал директор «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.