Тайфуны Mirina и Lupit обошли Приморье стороной – МЧС

Тропические циклоны "Mirina" и "Lupit" обойдут Приморский край стороной и не окажут серьезного влияния на погоду, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.
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