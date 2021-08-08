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Тайфуны Mirina и Lupit обошли Приморье стороной – МЧС

Тайфуны Mirina и Lupit обошли Приморье стороной – МЧС

Тропические циклоны "Mirina" и "Lupit" обойдут Приморский край стороной и не окажут серьезного влияния на погоду, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

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