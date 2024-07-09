В Литве назвали причину усиления присутствия НАТО в Прибалтике

Североатлантический альянс усиливает присутствие в Прибалтике, чтобы у военных НАТО была возможность вести боевые действия на границе при необходимости, заявил глава министерства обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
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