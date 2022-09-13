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American Thinker: сентябрьские выборы в Италии могут привести к сдвигу в Евросоюзе

American Thinker: сентябрьские выборы в Италии могут привести к сдвигу в Евросоюзе

Грядущие выборы в Италии, которые состоятся 25 сентября, могут вызвать существенный сдвиг в ЕС. Высокая инфляция в стране уже вывела на улицы европейских городов тысячи недовольных, написал обозреватель Сэмуэла Пикколи в статье для American Thinker.

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