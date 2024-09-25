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Крымское информационное агентство

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Рыбохозяйственные организации Крыма получили 44 млн рублей из федерального бюджета

Рыбохозяйственные организации Крыма получили 44 млн рублей из федерального бюджета

Согласно распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина в 2024 году организации рыбохозяйственного комплекса Республики Крым, ведущие промысел в акватории Азовского и (или) Чёрного морей, получат порядка 44 млн рублей на частичное покрытие своих операционных расходов.

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