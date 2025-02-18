#Cводка на утро 18 февраля 2025 года ▪ Не менее 50 ударных дронов ВС России сегодня били по целям в Киеве.
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#Cводка на утро 18 февраля 2025 года ▪ Не менее 50 ударных дронов ВС России сегодня били по целям в Киеве.
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