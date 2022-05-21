В России приготовили тест-системы в случае распространения оспы обезьян

Тест-система для выявления возможных случаев оспы обезьян производства государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора может быть применена в случае угрозы распространения заболевания в России, сообщает ТАСС.
Тест-система для выявления возможных случаев оспы обезьян производства государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора может быть применена в случае угрозы распространения заболевания в России, сообщает ТАСС.
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