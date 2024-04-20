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Шакил О’Нил и Чарльз Баркли спрогнозировали победителей 1-го раунда плей-офф

Легендарный центровой, ныне эксперт TNT назвал «Бостон», «Филадельфию», «Индиану» и «Орландо» в качестве команд, которые пройдут во 2-й раунд на Востоке, на Западе он отдал предпочтение «Оклахоме», «Лейкерс», «Финиксу» и «Далласу».

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