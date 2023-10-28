Адесанья встретился с Биволом в Эр-Рияде

Экс-чемпион UFC признался, что восхищается тем, как у россиянина поставлен челнок. Адесанья считает, что Уокер нокаутирует Анкалаева: «Это неожиданное мнение, но я сумасшедший» Адесанья объявил, что ставит карьеру на паузу: с апреля 2019-го Исраэль провел 11 титульников.