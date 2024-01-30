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Снукерист.ру

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Али Картер начал с победы защиту своего титула в Берлине

Али Картер начал с победы защиту своего титула в Берлине

Аллистер Картер обыграл Майкла Уайта, новичок тура Ишприт Сингх Чадха нанес поражение Луке Бреселю, Шон Мерфи упустил начальное преимущество и неожиданно проиграл китайскому снукеристу Сюй Сы, Марко Фу нокаутировал сильного соперника Марка Селби в квалификационном раунде на турнире German Masters 2024 в Берлине, сообщает WST.

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