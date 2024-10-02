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Spiegel: Германия планирует ужесточать правила для получения социальных выплат

Spiegel: Германия планирует ужесточать правила для получения социальных выплат

Немецкое правительство приняло решение ужесточить правила получения пособия по безработице, предупредив, что нарушителям, включая беженцев с Украины, могут быть сокращены выплаты, если они уклоняются от трудоустройства.

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