Spiegel: Германия планирует ужесточать правила для получения социальных выплат

Немецкое правительство приняло решение ужесточить правила получения пособия по безработице, предупредив, что нарушителям, включая беженцев с Украины, могут быть сокращены выплаты, если они уклоняются от трудоустройства.
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