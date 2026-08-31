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Царьград

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The New York Times: Более 200 экс-чиновников требуют действий от Нетаньяху

The New York Times: Более 200 экс-чиновников требуют действий от Нетаньяху

Более 200 бывших израильских чиновников, включая двух экс-премьеров и генералов, в июне обратились к правительству Нетаньяху, требуя прекратить насилие поселенцев на Западном берегу.

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