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Украина готовит провокацию с химоружием и обвинениями в адрес России

Украина готовит провокацию с химоружием и обвинениями в адрес России

Киев готовит провокацию с применением химического оружия, в чем впоследствии обвинит Россию. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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