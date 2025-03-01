В Рязанском районе планируют построить складской комплекс для сельхозпродукции

Благодаря запуску объекта в районе планируется создать 50 новых рабочих мест.В администрации Рязанского района прошло заседание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства.
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