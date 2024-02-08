Вслед за аграриями Центральной и Западной Европы общенациональный протест объявили польские фермеры

Польский профсоюз работников сельского хозяйства «Солидарность», объявил, что с 9 февраля по 10 марта в стране объявляется общенациональный протест фермеров, который начнется с блокады всех пограничных переходов Польши с Украиной вместе с блокадами дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах, – сообщают СМИ.