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Вслед за аграриями Центральной и Западной Европы общенациональный протест объявили польские фермеры

Вслед за аграриями Центральной и Западной Европы общенациональный протест объявили польские фермеры

Польский профсоюз работников сельского хозяйства «Солидарность», объявил, что с 9 февраля по 10 марта в стране объявляется общенациональный протест фермеров, который начнется с блокады всех пограничных переходов Польши с Украиной вместе с блокадами дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах, – сообщают СМИ.

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