Васильев о словах Серохвостова про возможный уход из биатлона: «Думаю, он лукавит, просто хайпанул. Не стоит серьезно относиться к его заявлению»

Серохвостову 25 лет, он призер этапов Кубка мира в эстафетах. Спортсмен заявил, что в случае недопуска на международные старты будет искать «варианты, не связанные с биатлоном» и в крайнем случае «работать курьером».
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