Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Правь, британия, буями

Правь, британия, буями

Как прокомментировал это Гэллоуэй "Charge of woke brigade"США остановили все поставки американского военного оборудования, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши, сообщают нам американские СМИ.

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