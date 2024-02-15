Аналитик Коротченко назвал вбросом слух о планах России разместить ЯО в космосе

Появившаяся в Сети информация о намерениях России разместить ядерные боеголовки на космической орбите является вбросом и попыткой надавить на американский конгресс в вопросе выделения средств киевскому режиму.
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