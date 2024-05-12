Путин теряет контроль над правительством. Олигархи уволили приближенного к президенту чиновника

Николай Герасименко Видимо у канала "Провинцияру" не хватает компетенций и понимания о происходящем на более высоком уровне, чем провинциальный. А противопоставление Мишустина Путину, больше смахивает на провокацию. Белоусов займёт не менее значимую должность руководителя Счётной палаты РФ 🇷🇺

Е Пронина вся программа по повышению налогов богатых будет реализована, как и частичная национализация)) автор проплаченный мудачек)