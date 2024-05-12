Новый состав российского правительства практически сформирован, как и ожидалось, обошлось без особых перемен, все основные министры сохранили за собой свои кресла.
Путин теряет контроль над правительством. Олигархи уволили приближенного к президенту чиновника
Комментарии
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Николай Герасименко
Видимо у канала "Провинцияру" не хватает компетенций и понимания о происходящем на более высоком уровне, чем провинциальный. А противопоставление Мишустина Путину, больше смахивает на провокацию. Белоусов займёт не менее значимую должность руководителя Счётной палаты РФ 🇷🇺
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14 час.
Е Пронина
вся программа по повышению налогов богатых будет реализована, как и частичная национализация)) автор проплаченный мудачек)
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12 час.
LD
Leon Dan
Почему теряет? Контроль сохраняется над тем, над чем был. И почему только над правительством?
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11 час.
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