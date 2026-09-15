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Регионы России

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Скончался бывший тренер саратовского «Автодора» Николай Арзямов

Скончался бывший тренер саратовского «Автодора» Николай Арзямов

За годы своей тренерской деятельности Николай Арзямов внес колоссальный вклад в развитие клуба и подготовку молодых игроков.

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