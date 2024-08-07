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Парикмахер перечислил главные ошибки при мытье головы

Парикмахер перечислил главные ошибки при мытье головы

Уиндл предупредил, что горячая вода при мытье волос приводит к их ломкостиИздание Hellо поделилось советами британского парикмахера Пола Уиндла по правильному мытью волос.

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