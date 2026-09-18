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Владимирские новости

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Явка на выборах во Владимирской области ниже чем у соседних регионов

Явка на выборах во Владимирской области ниже чем у соседних регионов

По итогам первого дня голосования явка во Владимирской области составила 19,55%. Редакция «Владимирских новостей» решила посмотреть, как обстоят дела в соседних регионах.

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