Как подготовить кожу к весне

Самое время встретить теплые деньки во всеоружии.фото: freepik.com/prostolehЗима и холодное время года негативно сказываются на состоянии нашей кожи: низкие температуры, ветер и сухой воздух в помещениях могут привести к обезвоживанию и шелушению.
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