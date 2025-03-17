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Как подготовить кожу к весне

Как подготовить кожу к весне

Самое время встретить теплые деньки во всеоружии.фото: freepik.com/prostolehЗима и холодное время года негативно сказываются на состоянии нашей кожи: низкие температуры, ветер и сухой воздух в помещениях могут привести к обезвоживанию и шелушению.

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