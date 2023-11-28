Более 60 локаций: туристам рассказали о лучших местах в Марий Эл

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, 28 ноября, ФедералПресс. В Республике Марий Эл создан туристический портал, рассказывающий о культурных особенностях народа мари и его традициях, истории республики, уникальных архитектурных и природных объектах.
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