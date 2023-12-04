Продажа елок началась во всех секторах столицы

С 1 декабря 2023 года по 1 января 2024 года елки будут продаваться во многих местах столицы. Временный секретарь Муниципального совета Адриан Талмач утвердил 29 ноября список мест, установленных для осуществления деятельности по торговле елками.
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