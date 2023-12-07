Hyundai Sonata 2024 скоро появится в салонах. Объявлены цены на все комплектации

Hyundai проводит обновление Sonata 2024 года в середине цикла, которое включает заметные изменения в переднем и заднем бамперах, фарах и задних фонарях, а также некоторые более радикальные изменения в интерьере.
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