Уже обнародован список мест, где будут оборудованы купели для всех желающих.В Новосибирске спасатели начали готовиться к крещенским купаниям: городской департамент по чрезвычайным ситуациям провёл совещание с организаторами, сообщает паблик муниципальной аварийно-спасательной службы во "ВКонтакте".
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