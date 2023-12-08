Уже обнародован список мест, где будут оборудованы купели для всех желающих.В Новосибирске спасатели начали готовиться к крещенским купаниям: городской департамент по чрезвычайным ситуациям провёл совещание с организаторами, сообщает паблик муниципальной аварийно-спасательной службы во "ВКонтакте".