Ричардсон из Великобритании не обеспокоен враждебностью Австралии

Источник изображения, Getty Images Авторы Эндрю Реберн , BBC Sport England и Бен Уоттс , BBC Radio Kent Опубликовано 3 часа назад Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Мэтт Ричардсон говорит, что он «ушел» от фурора вокруг его переезда в Великобританию, поскольку он готовится защищать титулы велоспорта на Играх Содружества, которые он выиграл, представляя Австралию четыре.