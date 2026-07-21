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Ричардсон из Великобритании не обеспокоен враждебностью Австралии

Источник изображения, Getty Images Авторы Эндрю Реберн , BBC Sport England и Бен Уоттс , BBC Radio Kent Опубликовано 3 часа назад Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Мэтт Ричардсон говорит, что он «ушел» от фурора вокруг его переезда в Великобританию, поскольку он готовится защищать титулы велоспорта на Играх Содружества, которые он выиграл, представляя Австралию четыре.

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